Греф и Ротенберги попали в санкционные списки Канады

Власти Канады обновили санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали председатель Сбера Герман Греф, бизнесмен Аркадий Ротенберг, его родственники и другие российские граждане.

Согласно информации властей Канады, кроме Грефа в санкционный список включены председатель ВЭБ Игорь Шувалов и бизнесмен Евгений Пригожин. Ограничения также введены в отношения Сбербанка, ВТБ, РЖД, «Газпрома» и «Транснефти».

«Новые изменения к уже существующему санкционному списку по РФ накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений», — говорится в сообщении.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострения конфликта. Целью является демилитаризация Украины. На фоне происходящего ряд стран ввели антироссийские санкции. Например, власти Японии, Литвы и Латвии отказались выдавать гражданам РФ визы.