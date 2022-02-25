Японские власти замораживают активы ВЭБ и Промсвязьбанка

Правительство Японии приняло решение о заморозке активов ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Причиной стала спецоперация Москвы по поддержке граждан ЛНР и ДНР.

Возможность введения дальнейших санкций Токио рассмотрит позже. По данным властей, японская сторона будет действовать в зависимости от развития ситуации в тесном контакте с G7 и международным сообществом.

«Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором», — отмечено в официальном сообщении японского правительства.

Ранее стало известно, что минфин США ввел санкции против крупных российских банков, среди них ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк. Рестрикции затронули банк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк.