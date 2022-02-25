Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Политолог Храмчихин предположил, когда закончится российская спецоперация на Украине

Ближнее зарубежье
Политолог Храмчихин предположил, когда закончится российская спецоперация на Украине

Российское командование, скорее всего, планирует завершить воздушную часть военной спецоперации в Донбассе ко 2 марта, так как до этой даты руководство страны закрыло аэропорты в южных регионах РФ.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» высказал политолог Александр Храмчихин.

При этом он добавил, что 18 марта – до которого Москва закрыла ряд участков воздушного пространства вдоль украинской границы для полетов гражданской авиации – это дата, к которой власти РФ планируют закончить операцию по принуждению Украины к миру.

Также, говоря о масштабах военной операции, Храмчихин предположил, что российские Вооруженные силы могут зайти вглубь Украины на достаточно большое расстояние.

«Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано», — добавил политолог.

Политолог Храмчихин предположил, когда закончится российская спецоперация на Украине
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом им решении провести военную спецоперацию по спасению Донбасса. Как отметил глава государства, эта операция не предполагает оккупации Украины, а проводится для демилитаризации этой страны.

Как добавили в Минобороны РФ, мирному населению Украины ничего не угрожает, так как российские войска используют высокоточное оружие для нанесения точечных ударов только по объектам военной инфраструктуры и аэродромам. Также в военном ведомстве добавили, что украинские военнослужащие, добровольно сложившие оружие и не оказывающие сопротивления, будут отпущены по домам.

К концу первого дня операции, российские войска вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры на территории Украины. Об этом вечером 24 феврале сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

#донбасс #украина #аэропорты #спецоперация #воздушное пространство