Политолог Храмчихин предположил, когда закончится российская спецоперация на Украине

Российское командование, скорее всего, планирует завершить воздушную часть военной спецоперации в Донбассе ко 2 марта, так как до этой даты руководство страны закрыло аэропорты в южных регионах РФ.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» высказал политолог Александр Храмчихин.

При этом он добавил, что 18 марта – до которого Москва закрыла ряд участков воздушного пространства вдоль украинской границы для полетов гражданской авиации – это дата, к которой власти РФ планируют закончить операцию по принуждению Украины к миру.

Также, говоря о масштабах военной операции, Храмчихин предположил, что российские Вооруженные силы могут зайти вглубь Украины на достаточно большое расстояние.

«Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано», — добавил политолог.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом им решении провести военную спецоперацию по спасению Донбасса. Как отметил глава государства, эта операция не предполагает оккупации Украины, а проводится для демилитаризации этой страны.

Как добавили в Минобороны РФ, мирному населению Украины ничего не угрожает, так как российские войска используют высокоточное оружие для нанесения точечных ударов только по объектам военной инфраструктуры и аэродромам. Также в военном ведомстве добавили, что украинские военнослужащие, добровольно сложившие оружие и не оказывающие сопротивления, будут отпущены по домам.

К концу первого дня операции, российские войска вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры на территории Украины. Об этом вечером 24 феврале сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.