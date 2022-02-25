Кулеба обсудил с Блинкеном вопрос поставок вооружения на Украину

Ключевой темой телефонных переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена стала ситуация в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины в Twitter.

Кулеба в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что необходимо ускорить введение жестких санкций против России из-за того, что Кремль признал суверенность Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, политики обсудили планы по поставке вооружения Украине.

«Госсекретарь США (Энтони Блинкен) проинформировал меня о новых санкциях США в отношении России, а также о планах по поставке нового оборонительного оружия, чтобы помочь Украине защитить себя», — написал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины пообщался с коллегами из Канады и Великобритании Мелани Жоли и Лиз Трасс. Обе собеседницы Кулебы заверили, что Оттава и Лондон готовы задействовать новые антироссийские санкции.