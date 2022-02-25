Псаки ушла от ответа на вопрос об эвакуации Зеленского

Вопрос журналиста о том, будут ли вооруженные силы США «спасать» украинского лидера Владимира Зеленского, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оставила без ответа. Ситуация произошла на ежедневном брифинге.

Автор вопроса предположил, что Зеленского могут захватить или отправить под суд. В этом случае, по его мнению, кто-то из представителей западных стран должен проявить инициативу и «спасти» главу страны. Псаки не стала утверждать, что США готовы к такой мере и технично ушла от вопроса.

«Мы в контакте с президентом Зеленским, который является важным партнером. Мы поддерживаем его, он… президент Украины, но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности», — сказала пресс-секретарь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не собирается размещать вооруженные силы Альянса на Украине. По его словам, это не входит в планы организации, так как может спровоцировать усугубление кризиса.