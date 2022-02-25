Депутат Госдумы Чепа объяснил необходимость начала военной спецоперации в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации по защите Донбасса. Почему она важна, рассказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

На границе Донецкой и Луганской народных республик находилось большое количество Вооруженных сил Украины. Они были вооружены техникой НАТО. По словам депутата Чепы, силовики хотели захватить ЛДНР, пишет Федеральное агентство новостей.

«На границе были втянуты бронетехника, артиллерия, укомплектованы силовые структуры — все было готово к широкомасштабным действиям. После отказа от переговоров по Минским соглашениям Украина не проявила абсолютно никакой реакции в сторону объявления возможности признания ДНР и ЛНР. Поэтому в конфликте была поставлена последняя точка», — отметил политик.

Республики решили признать независимыми из-за обострения конфликта. Россия преследовала цель остановить геноцид и кровопролитие со стороны Киева. Из строя отечественными военными вывели ряд военной инфраструктуры ВСУ. Такие действия должны остановить продвижение украинских силовиков в ЛДНР, заключил депутат.