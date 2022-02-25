Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации в течение 90 суток. Призыв коснется жителей Киева, Одесской, Полтавской, Житомирской, Львовской, Запорожской и других областей.

Решение украинского лидера последовало началом спецоперации России в Донбассе. О необходимости этого шага накануне сообщил президент РФ Владимир Путин.

Политик назвал операцию, инициированную Кремлем по просьбе глав ЛДНР, вынужденной мерой. По словам Путина, Украина не оставила Москве иного выбора, создав высокие риски безопасности РФ.