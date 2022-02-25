Зеленский пожаловался на трусость европейского истеблишмента и одиночество Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отсутствии поддержки со стороны Европы.

Мужчинам 18-60 лет запретили покидать территорию Украины. Лидер страны Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в связи с обострением кризиса. Также он указал, что Украина осталась защищать себя в одиночку.

«Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся! Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего», — заявил украинский президент.

Ранее Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над Украиной, но в этом было отказано. Североатлантический альянс не согласился на данную меру во избежание прямого столкновения России с НАТО.