Милонов предложил артистам отказаться от званий и заслуг за поддержку киевского режима

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил российским артистам, поддержавшим киевскую власть, отказаться от званий и регалий.

Парламентарий добавил, что Россия освобождает родную Украину от нацизма и холопства. Кроме того, он считает, что сегодняшний день войдет в историю и изменит очень многое в современном мире.

«Наша страна золотым пером вписала сегодняшний день в историю. Мы освобождаем родную Украину от морока нацизма и ошейника холопства. Наш народ мыслями и духом вместе с нашими воинами, выполняющими свою историческую миссию. Сегодня быть против армии — быть против народа. Того народа, у которого годами не заживала рана Донбасса, у которого не заживал шрам одесской трагедии», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что решение президента России Владимира Путина сыскало поддержку и понимание не у всех граждан страны. Некоторые знаменитости в социальных сетях выставили посты, осуждающие последние события. В таком случае звездам следует быть последовательными и отказаться от всех регалий и званий, которые им предложил российский народ, отметил Милонов.