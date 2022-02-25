СКР: 180 представителей руководства Украины привлечены к ответственности из-за Донбасса

Следственный комитет привлек к ответственности 180 представителей военного и политического руководства Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

С 2014 года СКР возбудил 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе. В рамках этих делопроизводств к ответственности привлечены 180 человек. Пострадавшими числятся более 22 тысяч граждан.

«С 2014 года возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и в Донбассе. В числе фигурантов — представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур Украины, в рамках уголовных дел к ответственности привлекаются 180 лиц», — говорится в сообщении СКР.

Обострение ситуации на востоке Европы стало причиной начала спецоперации в Донбассе. Президент России Владимир Путин инициировал ее после просьб глав ЛДНР демилитаризировать Украину.