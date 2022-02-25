Госпогранслужба Украины: ВМФ России взял под контроль остров Змеиный

Военно-морской флот (ВМФ) России занял остров Змеиный, находящийся в Черном море. Соответствующее заявление сделала Государственная пограничная служба Украины.

Ведомство проинформировало, что российские военные взяли объект под контроль «после уничтожения пограничной инфраструктуры». На острове дислоцировались не только пограничники, но и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). На данный момент связь со всеми украинскими силовиками утеряна, сообщили в госпогранслужбе.

Президент России Владимир Путин накануне сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер отмечал, что такой шаг был вынужденной мерой и направлен на защиту граждан, подвергающихся издевательствам и геноциду.