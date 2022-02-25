Путин и Макрон откровенно обменялись мнениями о последних событиях на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Во время беседы они откровенно обменялись мнениями о происходящем на Украине.
Деталями телефонного разговора поделилась пресс-служба Кремля. По ее информации, глава РФ проинформировал коллегу о причинах начала спецоперации в Донбассе. Российской стороной были даны исчерпывающие разъяснения всех обстоятельств, при которых было принято это решение.
«Установлено оставаться в контакте», — отмечается в сообщении.