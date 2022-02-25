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Путин и Макрон откровенно обменялись мнениями о последних событиях на Украине

Политика
Путин и Макрон откровенно обменялись мнениями о последних событиях на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Во время беседы они откровенно обменялись мнениями о происходящем на Украине.

Деталями телефонного разговора поделилась пресс-служба Кремля. По ее информации, глава РФ проинформировал коллегу о причинах начала спецоперации в Донбассе. Российской стороной были даны исчерпывающие разъяснения всех обстоятельств, при которых было принято это решение.

«Установлено оставаться в контакте», — отмечается в сообщении.

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