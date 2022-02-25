МИД Франции подтвердил, что заседание Совбеза ООН состоится 25 февраля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал сообщение о заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, темой которого станет ситуация на Украине. По его словам, оно состоится 25 февраля.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запрашивал проведение срочного заседания Совбеза ООН. Об этой необходимости высказывалась также постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Завтра пройдет заседание Совета Безопасности ООН, который мы созвали для того, чтобы изолировать Россию», — отмечено в сообщении.

Поводом для заседания стала ситуация на Украине. Она обострилась несколько дней назад, когда Киев начал агрессивные действия против ЛНР и ДНР. Российская сторона приняла решение о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности жителей Донбасса.