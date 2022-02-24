Авиакомпания Air France сократила число рейсов из Парижа в Москву

Компания Air France сокращает число рейсов из Парижа в Москву с 12 до 7 в неделю, сообщило французское агентство AFP.

На фоне ситуации вокруг Украины многие европейские авиакомпании сократили либо вовсе приостановили полеты в Россию. Представитель Air France уточнил, что «ни один экипаж больше не будет проживать в России».

«С завтрашнего дня мы будем выполнять ежедневно один рейс Париж — Москва», — отметил он.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации в Донбассе. Он подчеркнул, что это никак не связано с оккупацией Украины.