Нелегитимному ливийскому правительству следует заниматься проблемами своей страны, прежде чем давать оценку событиям, происходящим за ее пределами. Так население средиземноморского государства отреагировало на слова главы МИД ПНЕ Наджлы Мангуш о ситуации на Украине и российской операции против националистов.

В соцсетях появилось ее заявление, в котором подвергнута критике российская спецоперация против украинских националистов. Она призвала Москву вывести войска из Крыма, а также выступила против присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии и на Украине.

В комментариях, которые в скором времени после публикации были отключены, пользователи напомнили чиновнице, что в ее стране хватает не менее острых проблем, которыми следует заниматься в первую очередь.

«Сначала сирийцам скажите выйти, а потом уже про другое говорите», – написал один из комментаторов.

Недовольство людей связано с тем, что на территории Ливии находятся иностранные наемники, переброшенные Турцией. Эти боевики угрожают стабильности, которой в последнее время удалось добиться стране. Тем не менее, в МИД ПНЕ высказываются о событиях, которые никак не связаны с Триполи.