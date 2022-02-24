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Ливийцы призвали ПНЕ разобраться с внутренними проблемами и не лезть в дела России

Политика
Ливийцы призвали ПНЕ разобраться с внутренними проблемами и не лезть в дела России

Нелегитимному ливийскому правительству следует заниматься проблемами своей страны, прежде чем давать оценку событиям, происходящим за ее пределами. Так население средиземноморского государства отреагировало на слова главы МИД ПНЕ Наджлы Мангуш о ситуации на Украине и российской операции против националистов.

В соцсетях появилось ее заявление, в котором подвергнута критике российская спецоперация против украинских националистов. Она призвала Москву вывести войска из Крыма, а также выступила против присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии и на Украине.

В комментариях, которые в скором времени после публикации были отключены, пользователи напомнили чиновнице, что в ее стране хватает не менее острых проблем, которыми следует заниматься в первую очередь.

«Сначала сирийцам скажите выйти, а потом уже про другое говорите», – написал один из комментаторов.

Недовольство людей связано с тем, что на территории Ливии находятся иностранные наемники, переброшенные Турцией. Эти боевики угрожают стабильности, которой в последнее время удалось добиться стране. Тем не менее, в МИД ПНЕ высказываются о событиях, которые никак не связаны с Триполи.

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