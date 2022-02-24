Президент России Путин и премьер Индии Моди обсудили специальную военную операцию в Донбассе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили специальную военную операцию в Донбассе. Об этом сообщили в Кремле.

Моди поблагодарил Путина за пояснения касательно деталей происходящего на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Также он попросил оказать помощь в обеспечении безопасности граждан Индии на территории Украины, на что Путин сообщил, что будут даны все необходимые указания.

Ранее правительство Индии обратилось к своим гражданам, находящимся на Украине. Власти призвали покинуть территорию страны всех, чье пребывание «не является крайне необходимым», включая студентов и дипломатов.