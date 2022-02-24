Самолет Ан-26 рухнул под Воронежем из-за технического сбоя

Воздушный борт Ан-26, осуществлявших плановый полет над территорией Воронежской области, потерпел крушение. Среди членов экипажа выживших нет.

Представители Западного военного округа сообщили, что самолет переправлял военное имущество в плановом режиме. По предварительной информации, из-за произошедшего на борту технического сбоя, экипаж воздушного судна потерял над ним контроль.

Падение самолета Ан-26 не привело к разрушениям на земле и человеческим жертвам среди жителей Воронежской области. Сколько человек находилось на борту, пока не известно.