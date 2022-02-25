Мирошник: Киев сам вынудил Россию начать операцию по принуждению Украины к миру

Начавшуюся утром 24 февраля спецоперацию российских войск можно считать военным принуждением к миру пошедших в разнос украинских властей.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал представитель Луганской Народной Республики в трехсторонней контактной группе Минских переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.

Как напомнил представитель ЛНР, Киев дважды подписался под Минскими соглашениями, и оба раза не выполнил ничего из принятого комплекса мер. А в последнее время власти Украины особенно демонстративно и вызывающе отказывался выполнять подписанные в Минске договоренности, а также намеренно заводили в тупик мирные переговоры и в Минском, и в Нормандском форматах.

«После «Минска-1» в декабре 2014-го, Киев отказался от одного из базовых положений свой независимости — внеблокового статуса. В апреле 2019-го — внес в Конституцию «стремление в ЕС и НАТО». В феврале 2022-го, в Мюнхене (президент Украины Владимир) Зеленский заявил о намерении возродить ядерный статус Украины», — перечислил Мирошник.

Таким образом, по его словам, налицо радикализация и деградация внешней и внутренней политики Украины – страны, ставшей токсичной для всех своих соседей, с которой стало опасно жить рядом.

Федеральное агентство новостей /

Отказавшись идти политико-правовым путем и добившись блокировки переговорного процесса Киев, по словам Мирошника, встал на путь эскалации военного конфликта в Донбассе. За последние семь дней ВСУ около 950 раз обстреляли территории республик Донбасса, выпустив по ним порядка 10 500 боеприпасов, а также предприняли четыре крупных попытки прорвать линию обороны на линии разграничения.

«Прочитав это, вы правда считаете, что оснований для принуждения к миру в этой ситуации не было? Действительно думаете, что с разбушевавшимся наркоманом можно спокойно жить рядом и не вызывать санитаров? Уверены, что семь лет это недостаточно для попыток вернуть в сознание недоговороспособного оппонента?!» — поинтересовался Мирошник.

По мнению представителя ЛНР, у России было более чем достаточно оснований для того, чтобы начать военным путем принуждать Киев к миру, так как существовать рядом с современной Украиной, чья агрессия являлась лишь вопросом времени, стало просто невыносимо.