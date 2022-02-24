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Совет Европы обсудит санкции против России 25 февраля

Общество
Совет Европы обсудит санкции против России 25 февраля

Совет Европы 25 февраля планирует рассмотреть ограничительные меры против России из-за проведения спецоперации, сообщили в международной организации.

Во время рассмотрения возможности введения санкций против России Совет Европы планирует обсудить и применение 8 статьи Устава международной организации. Она приостановит право на представительство любого члена Совета Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по освобождению Донбасса от геноцида киевских властей. Глава государства в своем обращении подчеркнул, что действия направлены исключительно на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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