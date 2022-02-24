Более 111 тыс. эвакуированных жителей Донбасса пересекли границу России

Границу России пересекли свыше 111 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса. Об этом сообщил источник ТАСС.

По имеющимся данным, в регионах РФ сейчас находятся более 70 тыс. граждан Украины, более 40 тыс. — граждане России, чуть более 300 человек — подданные других государств.

«По последним данным, на вечер четверга границу с Россией пересекли 111 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса», — рассказал собеседник ТАСС.

Жители Донбасса начали покидать регион после объявления об эвакуации глав ЛНР и ДНР. Указ о признании Россией независимости республик 21 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.