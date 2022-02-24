Глава Крыма сообщил о снятии водной блокады полуострова

Водная блокада Крыма закончилась, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, решение о подаче водоснабжения на полуостров будет принято 25 февраля после обследования канала.

Накануне в ходе спецоперации России армейские подразделения обеспечили выход войск к Херсону. Благодаря этому появилась возможность разблокировать Северо-Крымский канал, после чего удалось восстановить подачу воды в Крым.

«Все узлы контролируются Вооруженными силами России… Завтра утром наши инженеры еще раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, там еще нужна ручная регулировка напора. Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня», — заявил Аксенов в эфире «Крым-24».

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости Луганской и Донецкой народных республик. В четверг российский лидер сообщил, что проводимая Россией спецоперация – вынужденная мера.