NBC: Байдена призвали нарушить интернет-соединение в России

Американскому президенту Джо Байдену предложили нарушить интернет-соединение в России. Информацию об этом передает телеканал NBC.

Также главу США призвали отключить РФ от электроснабжения и нарушить работу железной дороги, чтобы помешать пополнять запасы сил. Такое предложение озвучили спецслужбы страны.

«Американские спецслужбы предлагают президенту Байдену варианты проведения "масштабной кибератаки" против России», — сообщает телеканал.

Напомним, специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. Он выступил с телеобращением к гражданам страны и обосновал позицию на официальном уровне.