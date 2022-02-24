В Сочи создадут временный хаб для нормализации авиасообщения

Минтранс России намерен решить вопрос с авиасообщениями в Сочи. На территории города создадут временный хаб.

Сейчас авиакомпании вынуждены организовывать альтернативные маршруты с юга России. Такие меры связаны с напряженной ситуацией в Донбассе.

В Росавиации посоветовали авиакомпаниям использовать другие маршруты. В настоящий момент аэропорты не функционируют в 11 городах государства. Среди них Симферополь, Липецк, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Брянск и Воронеж, уточнили в профильном министерстве России.