Евросоюз принял новый пакет санкций против российских дипломатов на фоне отказа от правил классической дипломатии. Об этом сообщил руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ, директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Юрист-международник подчеркнул в беседе с корреспондентами «ПолитРоссии», что среди лидеров держав на мировой политической арене больше не работают стандарты классического дипломатического языка.

По этой причине ограничения со стороны ЕС уже коснулись официального представителя МИД РФ Марии Захаровой из-за активной деятельности дипломата в общественно-политической сфере. В «черные списки» может попасть даже президент России Владимир Путин.

«Раньше никто не мог позариться на персоналии дипломатов. Они защищались Венской и Консульской конвенциями. Сейчас этого нет. В санкционные списки могут включить кого угодно и это никто не назовет грубейшим нарушением дипломатического права. Это в порядке вещей. Можно возмущаться, но это абсолютно никого волновать не будет… Печальная, но реальная картина», — раскрывает скандальную правду Топорнин.

На сайте 360tv.ru дополнили информацию и сообщили о том, что рестрикции ЕС затронули 351 депутата Государственной думы России. Все они ранее поддержали инициативу признать суверенитет ЛНР и ДНР.