Глава Крыма Аксенов назвал сроки принятия решения о подаче пресной воды в регион

Решение о подаче пресной воды в Республику Крым будет принято завтра после проведения необходимой проверки оборудования. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

Подача воды будет осуществляться по Северо-Крымскому каналу. Аксенов накануне дал распоряжение председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорю Вайлю подготовить его к приему потока воды.

«Все узлы контролируются вооруженными силами РФ… Завтра утром наши инженеры еще раз посмотрят готовность заслонок систем подачи воды, там еще нужна ручная регулировка напора. Завтра с утра все технические решения будут приняты, сделаем по возможности в течение одного дня», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

Российские войска ранее вышли к Херсону и разблокировали канал. Украина перекрыла поток воды после присоединения Крыма к России, тем самым лишив его граждан пресной воды. Однако Москве удалось разработать план для надежного водоснабжения населения республики.