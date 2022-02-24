Великобритания ввела санкции против корпорации «Ростех»

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» попала под очередные санкции Великобритании.

Меры против «Ростеха» предусматривают блокирование активов компании и отзыв лицензий на экспорт в Россию, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Под санкции попал и «Аэрофлот», которому теперь запрещено отправлять рейсы в Британию, а также Банк ВТБ.

Введение санкций связано с ситуацией на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе целью которой является урегулирование многолетнего конфликта республик с Украиной.