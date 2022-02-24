Экс-замглавы Балахнинской администрации осудят за махинации с ремонтом в школьной столовой

В Нижегородской области правоохранители завершили расследование дела о злоупотреблении полномочиями и денежных махинациях. На скамье подсудимых оказалась экс-замглавы администрации Балахнинского района, сообщили в региональном УФСБ.

Согласно данным следствия, в 2020 году в бюджет района поступили деньги, предназначенные для финансирования школ и детских садов, включая покупку подарков для детей и заключение договоров на обеспечение отопления образовательных учреждений. Эти средства фигурантка потратила на личные нужды.

Помимо этого экс-чиновница организовала некачественный ремонт в столовой одной из школ. Договор был заключен с подрядной организацией ее бывшего мужа. Реальная стоимость работ при этом оказалась ниже заявленной в контракте.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий. К настоящему моменту расследование завершено. Все материалы дела направлены в Балахнинский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.