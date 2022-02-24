Глава мусульман РФ Гайнутдин призвал Запад перенять опыт Москвы в отношении других народов

Западу следует обратить внимание на опыт России, где веками мирно живут представители разных народов. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Собеседник «ПолитЭксперта» отметил, что Россия является многонациональной и многорелигиозной страной. По его словам, около 18% населения составляют мусульмане. Кроме того, сейчас на территории государства насчитывается порядка 9 тысяч мечетей. При этом наблюдается необходимость строительство новых в некоторых городах.

Равиль Гайнутдин также обратился к западным странам, где ущемляют права мусульман. По его словам, Западу следует обратить внимание на опыт России в этом вопросе.

«Если будет демократичное, уважительное отношение к религиозным чувствам других людей, в стране будет мир, межнациональное согласие. Поэтому страны Запада и Востока должны относиться уважительно к чувствам всех верующих», — отметил собеседник.

Телеканал «360» ранее информировал, что в Подмосковье прошло празднование 100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. К этому празднику также была открыта первая мечеть на этой территории.