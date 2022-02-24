В Раде сообщили, что Зеленский заранее знал о военной операции РФ на Украине, но молчал

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Владимир Зеленский знал за несколько часов о времени начала военной операции ВС РФ на Украине. Несмотря на это, он не стал начинать переговоры с Москвой.

«У него была возможность начать переговоры и предотвратить войну. Но он предательски молчал, дав возможность произойти трагедии. Зеленский, послушно выполняя приказы американских кураторов, ввергнул страну в войну», — заявил Кива в Telegram.

Нардеп назвал президента Украины «преступником», призвав его сложить полномочия и уйти в отставку. Кива считает, что Зеленский «прекрасно понимает патовое положение и неминуемое поражение» ВСУ, но все равно продолжает «толкать людей на убой, в агонии зубами цепляясь за власть».

«В конечном счете он все равно сбежит из страны, сейчас рассчитываясь человеческими жизнями», — полагает парламентарий.

facebook.com / Илья Кива

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженное сопротивление российским военным оказывают только украинские националисты, а войска регулярной армии Украины отказываются воевать против солдат соседней страны.

Министр обороны Сергей Шойгу приказал «с уважением относиться к украинским военнослужащим»: для их безопасного выхода из зоны боевых действий открываются коридоры.