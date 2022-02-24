Россиянин Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля

Россиянин в третий раз в истории возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 28 февраля.

Даниил Медведев на следующей неделе станет третьим российским теннисистом после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, возглавившим рейтинг ATP. Лидер мужской сборной России вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько и набрал 8615 очков.

Серб Новак Джокович потерпел сенсационное поражение от 123-й ракетки мира Иржи Веселы на турнире в Дубае и потерял 410 баллов из-за вылета с соревнований. Таким образом, Медведев обгонит легенду мирового мужского тенниса и выйдет на первое место.