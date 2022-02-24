Британский премьер Джонсон заявил о введении санкций против Белоруссии

Великобритания вводит санкции в отношении России. Одновременно с этим ряд ограничительных мер накладывается на Белоруссию. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Напомним, что на фоне проведения военной спецоперации РФ в Донбассе Великобритания заявила решила отказаться от закупок российских нефти и газа, а также закрыть поставки высокотехнологичной продукции в Россию.

Также власти Соединенного Королевства приняло решение о заморозке активов банка ВТБ и намерены учредить ограничения в отношении размеров денежных сумм, которые россияне имеют право держать на банковских счетах в Великобритании.