Джонсон: Великобритания замораживает активы ВТБ

Власти Великобритании приняли решение заморозить все активы банка «ВТБ» на территории страны, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Помимо ВТБ, под санкции попали Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, а также Ростех. Политик добавил, что Лондон вводит ограничения на суммы, которые граждане РФ могут держать на счетах страны.

Правительство Великобритании также закрывает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и отказывается от отечественной нефти и газа. Власти вводят ограничения на фоне военной спецоперации РФ.