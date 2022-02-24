Соколовская поведала, как повели себя военные США на Украине перед операцией РФ

Все американские военные инструкторы и военнослужащие спешно покинули территорию Украины сразу, как только стало известно о начале российской спецоперации по защите Донбасса.

Об этом с явным раздражением рассказала украинская телеведущая Янина Соколовская, комментируя ситуацию на Украине в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, куда она вышла по видеосвязи.

По словам Соколовской, многие жители Украины, узнав о начале российской спецоперации, в панике кинулись бежать к западным границам страны.

Как отметили по этому поводу ведущие передачи, испугавшиеся украинцы просто не слышали обращения Министерства обороны РФ, в котором четко объяснялось, что спецоперация направлена строго на денацификацию и демилитаризацию Украины, и не затронет гражданское население.

«В отличие от того, что делала украинская власть в отношении Донбасса, где говорилось «мы хотим их уничтожить», подчеркивается, что никто не собирается ничего делать мирному населению Украины. Более того, Украину хотят демилитаризировать, денацифицировать – и эта страна была, есть и остается вашей», — подчеркнул телеведущий Артем Шейнин.

Соколовская в ответ ожидаемо не согласилась с необходимостью проводить демилитаризацию Украины, но при этом признала, что в последнее время страна активно накачивалась западными вооружениями.

ПолитРоссия /

При этом украинская журналиста с явным раздражением рассказала о том, как из страны спешно бежали все находившиеся на Украине американские военнослужащие и военные инструкторы.

«Нас накачали чем-то – тоже, кстати, неизвестно, чем – за последние три недели те американцы, которые героически сбежали, забрав своих последних десантников», — отметила Соколовская.

По мнению украинской журналистки, все происходящее связано с тем, что Россия и коллективный Запад запустили глобальные процессы, нацеленные на передел сфер влияния, и основным полем этой деятельности оказалась Украина, которую американцы и их союзники, начиная с 2014 года, старались превратить в антироссийский плацдарм.

Федеральное агентство новостей /

В заключение Янина Соколовская добавила, что она не знакома с расположением украинской военной инфраструктуры и поэтому ее пугают действия российских войск. В ответ журналистку успокоили, заверив в том, что российские военные, в отличие от нее, имеют полную информацию обо всех украинских военных объектах, и наносят по ним точечные удары, не представляющие опасности для мирного населения.