Матчи российских баскетбольных клубов в Евролиге перенесли на неопределенный срок

Игры регулярного чемпионата Евролиги с участием российских клубов были перенесены на неопределенный срок.

Матчи 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Барселона», «Бавария» — ЦСКА и «Баскония» — «Уникс» были отменены. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба турнира. Представители Евролиги подчеркнули, что игры перенесли на неопределенный срок.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу соревнований. Испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Олимпия Милан» располагаются на второй и третьей строчках соответственно.