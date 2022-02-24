Жительница Харькова заявила о панике среди местных жителей из-за взрывов

Паника охватила население Харькова после начала военной спецоперации в Донбассе. Об этом рассказала одна из местных жительниц Мария.

Люди не понимают, что происходит в стране. Их пугают громкие взрывы, которые слышны по ночам и рано утром. Женщина призналась, что безвылазно сидит дома и не выходит на улицу, потому что не понимает, что ей делать, передает телеканал «360».

«У людей паника, люди идут в бомбоубежища, собирают необходимые вещи, пытаются уехать из страны. Аэропорты закрыты, но они пытаются уехать каким-то наземным путем», — добавила Мария.

Вооруженные силы Украины ранее начали бомбить Донецкую и Луганскую народные республики. Президент России Владимир Путин признал эти территории независимыми и объявил о начале военной спецоперации для помощи Донбассу.