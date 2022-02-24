Вострецов призвал судить за митинги против спецоперации в Донбассе

Политолог Сергей Вострецов высказался о наказании для граждан России, которые планируют устраивать митинги против спецоперации президента Владимира Путина в Донбассе.

Вострецов считает, что любой митинг против спецоперации автоматически становится одобрением националистического режима в Украине. Политолог вспомнил Ксению Собчак и Юрия Дудя и призвал наказывать людей, которые готовы «рвать и метать» за визу в Чехию, где находятся штаб-квартиры врагов России.

«Считаю, что всех, кто хочет выйти на митинги в поддержку украинского националистического режима надо судить как за измену Родины», — заявил Вострецов Федеральному агентству новостей.

21 февраля Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. Главы ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили президента о помощи в урегулировании конфликта в Донбассе. 24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации по освобождению республик.