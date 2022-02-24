Полковник из США МакГрегор указал на необходимость прислушаться к Путину в ситуации с Украиной

Странам Запада стоит «раскрыть глаза» на позицию России по Украине. С таким заявлением выступил полковник в отставке из США Даг МакГрегор.

Европе и США стоит прислушаться к президенту России Владимиру Путину в ситуации с Украиной. Москва не хочет видеть войска НАТО и Соединенных Штатов у государственных границ. Это стоящая позиция, подчеркнул МакГрегор.

«Принять точку зрения не только Путина, но и всей России, которой они держались все 25 лет. Необходимо принять, что она стоящая. Они не хотят американских и войск НАТО у своих границ. Мы не хотели их в Кубе, они не хотят нас у себя. Все логично. Нам нужно это признать. Прекратить притворяться, словно это не проблема», — высказался американский полковник в отставке.

Ряд депутатов Верховной рады призвали президента Украины Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с Владимиром Путиным. Группа политиков написала письменное обращение главе государства. Депутат украинского парламента Юрий Бойко указал на необходимость провести саммит по ситуации в Донбассе на международном уровне.

Другой депутат Рады Илья Кива вовсе потребовал отставки Зеленского. Как утверждает украинский политик, после этого у страны появится шанс на сохранение суверенитета.