Моряк пострадал при ракетной атаке ВСУ по двум гражданским сухогрузам в Азовском море

Два гражданских сухогруза подверглись ракетной атаке Вооруженных Сил Украины на территории Краснодарского края. В результате обстрела пострадал 22-летний член экипажа одного из судов, сообщает ТАСС со ссылкой на голову Ейского района.

Согласно полученным данным, в момент ракетной атаки российские сухогрузы находились в акватории Азовского моря. После обстрела 22-летнего молодого человека увезли в Ейскую ЦРБ.

К настоящему моменту известно, что его состояние оценивается как средней тяжести, однако о характере его ранений не сообщается. Сейчас моряка обследуют медики.