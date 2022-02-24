Эксперт: Украина сама у себя украла все козыри перед спецоперацией России

Киев, отказавшись выполнять Минский комплекс мер по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и наращивая давление на регион, не оставил выбора Москве, которая приняла решение прийти на помощь Луганской и Донецкой народным республикам.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Дмитрий Ефремов, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, который в четверг, 24 февраля, объявил в стране военное положение.

«От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины», — написал Зеленский в своем Telegram-канале, после того, как стало известно о начале Россией военной операции в Донбассе.

Также, как сообщило украинское издание «Страна.ua», Зеленский объявил о созыве заседания СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

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При этом утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу, сообщив о принятом им решении провести спецоперацию по защите Донбасса.

После этого Минобороны РФ объявило о том, что российские Вооруженные силы не наносят ни ракетных, ни авиационных, ни артиллерийских ударов по украинским городам, подчеркнув, что российские военные, используя высокоточные средства поражения, точечными ударами выводят из строя военную инфраструктуру, аэродромы, объекты ПВО и авиацию Украины, никак не угрожая мирному населению страны.

Происходящее в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт аналитического холдинга Финансового университета при российском правительстве Дмитрий Ефремов, который заявил, что Киев просто не оставил Москве выбора.

«Мы знаем, что восемь лет назад Путин был одним из авторов Минских соглашений, в рамках которых был предложен очень конкретный, очень внятный план того, как Украина могла бы разрешить ситуацию миром, дав особый статус Донбассу. Вместо этого – восемь лет истерики, восемь лет отсутствия выполнения прямых обязательств, — напомнил политолог. — Фактически Киев сам пригласил РФ именно к такому сценарию, который мы видим сейчас».

Федеральное агентство новостей /

В этих условиях, по словам эксперта, было очевидно, что жизни людей, живущих в Луганской и Донецкой областях, не находились бы в безопасности, если бы руководство РФ и президент страны Владимир Путин не пошли на признание республик Донбасса и на подписание договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР, в том числе и о сотрудничестве в военно-технической области. Таким образом Киев сам поставил Украину в положение аутсайдера, украв у нее все козыри, заключил Ефремов.