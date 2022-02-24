«Там наш народ»: философ Дугин заявил о будущем Украины с Россией после спецоперации

Философ Александр Дугин призвал россиян «не злиться» из-за военной операции ВС РФ на Украине. По его словам, в соседней стране находится «наш народ», который вернется к России, если «безумная пропаганда» киевского режима будет устранена.

«Но предложить мы этой части Народа должны что-то очень светлое и искреннее. Нечто большее, чем сами имеем. И дальше строить будем будущее вместе. Внимательно прислушиваясь к тому, что они говорят и думают, потому что они — это мы», — заявил лидер Международного Евразийского движения в Telegram.

Дугин отметил, что государственность Украины — это «недоразумение», а «нацией» в классическом смысле ни украинцы, ни россияне так и не стали. По мнению философа, оба народа вместе — «намного больше и глубже, чем нация».

Кроме того, философ призвал быть снисходительнее к тем россиянам, которые протестуют против спецоперации российских войск.

«Когда они задавали тон, имели власть и были наверху, они вызывали ярость. Но теперь это жалкий лепет, которого просто не слышно. И кроме горстки экстравагантных либералов, уже почти безвредных, значительная часть сетевого возмущения — просто боты, запущенные киберкомандованием США. А на ботов не обижаются», — подчеркнул Дугин.

Global Look Press / MOD Russia

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выйти на улицы и протестовать против решения руководства РФ, а прокуратура Москвы предупредила о «негативных последствиях» в случае участия в несогласованных массовых акциях.

Философ также заметил, что «русские умудряются даже воевать, неся в душе мир». До этого в СМИ начали называть действия ВС РФ на Украине «операцией по принуждению к миру».

«Но мы несем наш мир. Глубокий и славный. Кстати, славянское слово «мир» от слова «милый», — заключил Дугин.

Ранее депутат ГД и казачий генерал Виктор Водолацкий заявил, что казачьи организации на Украине поддержали военную операцию РФ. Подробнее — в нашей статье.