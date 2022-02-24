Политолог Шимов рассказал об отношении белорусов к спецоперации России в Донбассе

Мнение жителей Белоруссии о проведении Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса трудно назвать однозначным. Об этом рассказал кандидат политических наук, доцент-политолог Белорусского государственного университета Всеволод Шимов.

Специалист отметил, что белорусов можно отнести к двум категориям — прозападной и той, которая активно поддерживает официальный Минск. По словам Шимова, представители первой неодобрительно относятся к действиям Москвы. В то же время другая часть белорусских граждан остается серьезно обеспокоена проявлением национализма на Украине.

«Было сообщение, что президент Александр Лукашенко тоже собирает Совет безопасности, но есть люди, которые приняли это (спецоперацию в Донбассе. — Прим. ред.) с одобрением и восторгом. Ну, большинство людей — это аполитичные обыватели», — резюмировал доцент кафедры политологии БГУ в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

В заключение своей речи Шимов отметил, что и сам не поддерживает разгул национализма на территориях западной Украины. Эксперт также добавил, что последние восемь лет действия официального Киева вызывают у него много вопросов.