Снаряды ВСУ повредили главный магистральный водовод под Горловкой

Военнослужащие Украины провели массированный обстрел жилых домов в районе Горловки. Главный магистральны водовод Северский Донец —Донбасс получил повреждения.

Снаряд попал в водовод в Никитовском районе. Спецкор «Народных Новостей» рассказал, что под обстрел ВСУ попали жилые дома, главный водопровод, газопровод, часть боеприпасов попала в промышленную зону. Огонь велся из артиллерии.

В 20 метрах от обстрелянного здания бьет огромный фонтан. Водовод Северский Донец — Донбасс питает питьевой водой весь ДНР. Журналист рассказал, что водоснабжение продолжается, но с большими потерями.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в четверг утром. Армия РФ наносит удары исключительно по военным объектам. Минобороны РФ подчеркнуло, что мирному населению ничего не угрожает. Известно, что все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.