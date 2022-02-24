Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» не полетит в Россию на матчи с «Зенитом» и ЦСКА

Литовский «Жальгирис» отказался лететь в Россию на матчи Евролиги с петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА.

Пресс-служба «Жальгириса» сообщила на официальном сайте, что команда отказалась лететь на игры регулярного чемпионата Евролиги, которые должны пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы начали переговоры с Евролигой по текущей ситуации. Хотя лига обсудит все вопросы на завтрашнем заседании, мы решили, что такая реакция слишком медленная, и уже приняли решение — "Жальгирис" не поедет в Россию, где нам предстояло сыграть два матча регулярного чемпионата», — подчеркнул директор клуба из Каунаса Паулюс Мотеюнс.

На данный момент «Жальгирис» занимает 18-е место в турнирной таблице Евролиги. В 23 матчах регулярного чемпионата литовская команда одержала четыре победы и потерпела 19 поражений.