Владимир Зеленский записал видеообращение по ситуации вокруг Украины

Украина предлагает решить ситуацию в Донбассе мирным путем. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства записал видеообращение по ситуации на Украине. Киев выступает за возвращение на путь мира, говорится в ролике.

«Мы подчеркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — говорится в ролике, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.

Ранее президент Украины переговорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Зеленский выразил беспокойство по поводу будущего страны на фоне обострения ситуации в Донбассе.