Начальник ОГИБДД Томаринского района задержан по делу о взятках на Сахалине

Правоохранители задержали главу отдела ГИБДД Томаринского района. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Следствие установило, что обвиняемый получил денежное вознаграждение за выдачу водительских прав местному жителю без фактического принятия экзаменов по теории и практике.

Глава ОГИБДД стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 290 (получение взятки) УК РФ. Следователи уже предъявили обвинение сахалинцу. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование дела продолжается.

Оперативники ранее задержали начальника регионального управления государственного строительного надзора в Челябинской области по подозрению во взяточничестве.