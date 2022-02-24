Польша, Швеция и Чехия обратились в ФИФА с заявлением по стыковому матчу ЧМ-2022 с Россией

Представители футбольных ассоциаций Польши, Швеции и Чехии обратились в ФИФА с совместным заявлением по стыковому матчу квалификации ЧМ-2022 против России.

Польша, Швеция и Чехия потребовали у ФИФА не проводить стыковые матчи европейской квалификации ЧМ-2022 в России. Об этом представители футбольных ассоциаций сообщили в совместном заявлении. В ФИФА пока никак не реагировали на обращение по поводу места проведения стыковой игры квалификации ЧМ-2022.

Матч сборных России и Польши должен состояться в Москве 24 марта. Победитель этой игры поборется за путевку на ЧМ-2022 с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.