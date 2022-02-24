В МИД России анонсировали жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза

Евросоюз решил поддержать практику властей США по односторонним санкциям. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В заявлении внешнеполитического ведомства высказались о заявлениях по антироссийским санкциям. В МИД анонсировали жесткие меры в ответ на ограничения со стороны европейской коалиции.

«Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — поясняется в сообщении министерства.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал ввести антироссийские санкции. С такими заявлениями выступили и президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Решения связаны с признанием Россией независимости республик Донбасса.