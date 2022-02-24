Ответ РФ на заморозку «Северного потока-2» может сильно повлиять на Украину

Заморозка Германией сертификации «Северного потока – 2» является только началом «обмена любезностями» между Россией и Западом, и хотя это шаг Берлина ощутим для Москвы, еще никто не знает чем она ответит.

Такое мнение озвучил живущий в Германии писатель и радиоведущий Владимир Сергиенко, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин не может принять признание Россией независимости республик Донбасса, и в качестве ответной меры приостанавливает сертификацию нового российского газопровода «Северный поток – 2», без которой тот не может быть запущен в эксплуатацию.

«Если сертификация остановлена, значит, проект заморожен. Будет ли следующее правительство Германии рассматривать разморозку проекта, или проект по банкротству выставят на торги и его кто-то приобретет? Это большие игры, и в ближайшее время на этот вопрос никто не даст ответ, — заявил по этому поводу ведущий радиопередачи «Еврозона». — Речь идет не о символизме, а о начале обмена любезностями».

Россия, по мнению Сергиенко, в ответ на заморозку «Северного потока – 2» может в одностороннем порядке заморозить поставки электроэнергии, энергоресурсов, мазутно-смазочных материалов и всего остального, что Украина до сих пор получала с российской стороны.

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Если Москва это сделает, Запад уже ничем не сможет помочь Украине, чтобы предотвратить там гуманитарную катастрофу.

«Это будет обострение на грани введения натовских войск на территории Украины с размещением соответствующей инфраструктуры и гуманитарно аргументированных подразделений», — считает Сергиенко.

При этом эксперт добавил, что вопрос «Северного потока – 2» уже не касается только России и Германии, так как в случае если Россия ответит на заморозку этого проекта прекращением поставок энергоресурсов, мир окажется в новой реальности. Биржа сойдет с ума, хотя бензин в Европе и так стоит так дорого, как никогда прежде.

И Европа, уверен Сергиенко, не готова к подобному экономическому удару.

«Поэтому оценка «глубины» вторжения — это то же самое, что оценить, беременный чуть-чуть или беременный полностью. Я имею в виду оценку пакета санкций в зависимости от того, оценивает ли Запад это «вторжение» на 30% или 50%, и что из пакета санкций они выведут, — добавил эксперт. — Для России это будет болезненный удар. Но никто не знает, какой будет ответ России. Поэтому это только начало. Гордиев узел разрубили. А что касается большой игры, то мы непосредственно перешли в эндшпиль».

Но федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в нынешней ситуации не будет отстаивать интересы своей страны и биться за «Северный поток – 2», добавил Сергиенко в заключение.