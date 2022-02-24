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Кулеба остался за территорией Украины после закрытия воздушного пространства

Политика
Кулеба остался за территорией Украины после закрытия воздушного пространства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог попасть на территорию Украины. Причиной является обострение ситуации вокруг страны.

Соответствующую информацию сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, сейчас дипломат находится в одном из городов Европы. Он не сумел добраться на родину самолетом из Соединенных Штатов.

«Сейчас он перемещается наземным транспортом, приземлившись в одном из европейских городов», — отметил посол.

Ранее стало известно, что Украина приняла решение закрыть воздушное пространство из-за рисков авиационной безопасности. Об этом стало известно в 03:45 по московскому времени

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