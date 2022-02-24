Огромная пробка образовалась на мосту через Охту из-за ДТП на КАД в Петербурге

Движение на КАД ограничено из-за массовой аварии с участием грузовика. О пострадавших не сообщается.

Массовая авария с участием легковушек и грузовика произошла на внешнем кольце Кольцевой автомобильной дороги в Санкт-Петербурге. Несколько машин столкнулись на мосту через Охту, перед Шафировским проспектом. Очевидцы сообщают, что фура имеет логотип крупного застройщика. Авария привела к затору. Две полосы были полностью перекрыты.

Количество ДТП текущей зимой в Петербурге возросло в разы из-за коммунальных проблем. Службы не справляются со снегом и осадками. Смольный во главе с Александром Бегловым не может уже второй месяц решить острую проблему.